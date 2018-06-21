Депутату заксобрания ЕАО предъявили обвинения

Депутат законодательного собрания ЕАО привлечен к уголовной ответственности. Обвинения предъявлены Сергею Синягину по статье «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов».

Как считает следствие, Синягин с помощью подчиненных, работников ООО «Передвижная механизированная колонна «Биробиджанводстрой», получил разрешение на строительство на участке, находящемся на территории заказника «Ульдуры».

Отсыпка камнями, начавшаяся после этого, нанесла ущерб объектам животного мира, занесенным в Красную книгу, а также почвам. Сумма ущерба — 6 190 000 рублей.

Как уточняет ИА EAOMedia, санкции по статье, по которой Синягину предъявлено обвинение, предусматривают штраф в размере до 200 тыс. рублей, либо лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.

В случае вступления в силу обвинительного приговора законодательное собрание примет решение о досрочном прекращении полномочий осужденного депутата.