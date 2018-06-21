В Киеве предложили купить у американцев ПВО Patriot

Министр обороны Украины Степан Полторак предложил направить возможные денежные поступления в бюджет от борьбы с контрабандой на закупку американских систем противовоздушой обороны Patriot. Свою задумку он озвучил на заседании правительства, которое состоялось 20 июня.

«Например, этих $4 млрд хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией»», — приводит слова политика украинское издание Корреспондент.net.

Ранее в мае глава СНБО Александр Турчинов заявил, что Киев планирует разрешить прямые закупки оружия и техники любых производителей в ближайшее время.