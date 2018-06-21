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Найден мертвым в отеле: в Колумбии погиб российский ведущий

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Российский ведущий Андрей Бородин погиб в Колумбии. Его тело нашли еще в мае в запертом номере в отеле в Медельине, рассказал пресс-секретарь российской дипмиссии в Боготе Евгений Наумов.

Как пояснил дипломат, ссылаясь на полицию, «никакого криминала там нет», смерть была ненасильственной.

Наумов добавил, что погибший не вставал на консульский учет в посольстве. Сейчас в Колумбию прилетела мать Бородина, чтобы забрать его тело в Россию. 

Первым о смерти шоумена сообщил стилист Сергей Зверев. Он разместил в своем Instagram-аккаунте фото артиста в траурной рамке без каких-либо подписей. Позже стилист без объяснения причин удалил снимок, отмечает «РИА Новости».

Как указывает журнал StarHit, представитель Бородина рассказала, что молодой человек скончался от травмы головы. 

Источник из окружения Бородина также сообщил изданию, что в последнее время Андрей находился в тяжелой депрессии. У него начались серьезные проблемы с бизнесом, поэтому он покинул Россию и улетел в Колумбию, взяв с собой один рюкзак.

Андрей Бородин был участникам шоу Comedy Club, «Звезды сошлись», «Голос», «Время покажет», «Званый Ужин» и «Популярная правда». В прошлом году он выпустил свой первый клип на песню «Не made in China». Шоумен не раскрывал свою дату рождения в соцсетях, но, по словам его знакомого, артисту не было и 25 лет.

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