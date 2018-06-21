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Сечин предрек дефицит на рынке нефти

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин предсказал дефицит нефти на мировом рынке в ближайшее десятилетие. Об этом он заявил, выступая на годовом общем собрании акционеров компании.

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«Растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффект снижения ими капитальных вложений за последние пять лет», — приводит его слова «РИА Новости».

Сечин уточнил, что превышение спроса над предложением оценивается в 700–750 млн т ежегодной добычи к 2025 году.

Он также обратил внимание, что на прошлый год пришелся наиболее острый период нестабильности на мировом рынке нефти. По словам главы «Роснефти», для восстановления и развития отрасли необходимо отказаться от политики односторонних санкций, инвестиционных ограничений, торгово-тарифных решений.

Ранее Сечин заявлял, что даже в самых труднореализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня. По действующей стратегии компании до 2023 года, «Роснефть» с 2018 по 2022 год планирует нарастить добычу на имеющихся проектах до более чем 311 млн т.

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