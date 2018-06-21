Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о распаде СССР

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter напомнил, что грузинский артист Вахтанг (Буба) Кикабидзе, заявивший о своей ненависти к Советскому Союзу, стал популярным именно во времена СССР.

Интервью немецкому СМИ

В интервью немецкому изданию Deutsche Welle народный артист Грузинской ССР рассказал, что был рад распаду СССР и накрыл стол для друзей по такому событию. Кикабидзе признался, что ненавидел и герб страны.

«Я ненавижу герб Советского Союза, серп и молот. Это же надо было, какие мозги должны были быть у нас, чтобы такой герб страны придумать. Это всё было связано с, извините за выражение, хреновой жизнью этой огромной страны», — заявил Кикабидзе.

В чем выражалась плохая, по его мнению, жизнь в СССР, он не уточнил, но при этом признал, что в Советском союзе «люди друг друга больше уважали» и была духовность.

Комментарий Пушкова

Пушков, комментируя высказывания Кикабидзе, указал, что «годы тот набрал, а мудрости — нет».

«Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы», — отметил сенатор.

Отношение Кикабидзе к современной России

Артист отказался от выступлений в РФ после событий в Южной Осетии в 2008 году и признания Москвой независимости этого региона и Абхазии. Кикабидзе также отказался от ордена Дружбы, которым был награжден указом российского президента в июле 2008-го. В это же время он исполнил песню «Вы меня не предали — разочаровали», адресованную, по его словам, «российской интеллигенции».

«Никаких отношений с политикой у меня нет»

В 2012 году «Известия» спросили Вахтанга Кикабидзе, как он относится к предварительным результатам выборов в Грузии, где лидировали представители оппозиции.

Любимец российской публики, в былые времена с удовольствием рассуждавший о политической ситуации в стране и за рубежом, был немногословен и предложил дождаться окончательного подведения итогов.

А на вопрос «Известий», каково его отношение к оппозиции, ответил еще более лаконично:

— Никаких отношений у меня с политикой нет.