Объем финансирования московского здравоохранения вырос вдвое‍

Объем финансирования здравоохранения в Москве за последние годы вырос в 2,3 раза. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Около 60% финансирования идет из бюджета Москвы, значительная часть осуществляется также за счет Фонда обязательного страхования, заявил градоначальник в интервью телеканалу «ТВ Центр».

Благодаря выделяемым здравоохранению ресурсам удается обеспечить максимальную бесплатность и высокую доступность по всем необходимым стандартам.

Также Собянин добавил, что представители московских медучреждений и мэрия готовятся создать план реконструкции поликлиник. Его планируется осуществить в течение последующих пяти лет. В план войдут комплексный ремонт, реконструкция, строительство новых зданий, а также обновление материальной базы.

8 июня Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность градоначальника. Свое решение он объяснил тем, что чувствует ответственность за качественное исполнение всех начатых им проектов, в том числе реновации.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Регистрация кандидатов завершится 2 июля. Из 18 человек, подавших документы, шестеро представляют партии, остальные идут как самовыдвиженцы, отметили в комиссии.