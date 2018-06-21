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Объем финансирования московского здравоохранения вырос вдвое‍

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Фото: РИА Новости/Евгений Самарин
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Объем финансирования здравоохранения в Москве за последние годы вырос в 2,3 раза. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Около 60% финансирования идет из бюджета Москвы, значительная часть осуществляется также за счет Фонда обязательного страхования, заявил градоначальник в интервью телеканалу «ТВ Центр».

Благодаря выделяемым здравоохранению ресурсам удается обеспечить максимальную бесплатность и высокую доступность по всем необходимым стандартам.

Также Собянин добавил, что представители московских медучреждений и мэрия готовятся создать план реконструкции поликлиник. Его планируется осуществить в течение последующих пяти лет.  В план войдут комплексный ремонт, реконструкция, строительство новых зданий, а также обновление материальной базы.

8 июня Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность градоначальника. Свое решение он объяснил тем, что чувствует ответственность за качественное исполнение всех начатых им проектов, в том числе реновации.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Регистрация кандидатов завершится 2 июля. Из 18 человек, подавших документы, шестеро представляют партии, остальные идут как самовыдвиженцы, отметили в комиссии.

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