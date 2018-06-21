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Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта

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Фото: REUTERS/Lee Smith
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Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах опроверг слухи о том, что повздорил с чиновниками из национальной федерации футбола и планирует досрочно покидать чемпионат мира.

На своей странице в Twitter форвард сообщил, что в египетской команде царит единство и уважение, а также заявил, что никаких разногласий в сборной не существует, сообщает «РИА Новости».

Претензии Салаха якобы были связаны с тем, что на тренировки команды были приглашены многочисленные звезды шоу-бизнеса и бизнесмены. По мнению 26-летнего футболиста, это мешало подготовке сборной. Отмечается, что после небольшой стычки футболист не выходил из своего номера несколько часов.

Сборная Египта проиграла на турнире два матча группового раунда и потеряла шансы на выход в плей-офф. 15 июня египтяне уступили команде Уругвая (0:1), а 19 июня проиграли России (1:3). В заключительном туре 25 июня Египет встретится с Саудовской Аравией в Волгограде.

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