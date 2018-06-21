Посольство РФ в Колумбии сообщило о гибели российского телеведущего Андрея Бородина.

Пресс-секретарь российского посольства Евгений Наумов рассказал «РИА Новости», что «тело было обнаружено в запертом номере в отеле Медельина» в мае.

Дипломат также сообщил, что в Колумбию прилетела мать Бородина, чтобы забрать его тело на родину. По данным полиции, это была ненасильственная смерть.

Андрей Бородин был начинающим артистом, принимал участие в телешоу на канале СТС Love. Также на его странице в Instagram выложены записи с выступлениями на концертах.

8 июня двое российских туристов погибли в турецкой провинции Анталья. 2 апреля тело россиянина было найдено в горах в районе индийского города Ришикеш.