Украинские таможенницы показали откровенные танцы

Украинские пограничницы не только выводят на откровенность, но и сами предельно откровенны. В Сети появились кадры их откровенных и зажигательных танцев: в нижнем белье и с дубинками.

Видеоролик, активно обсуждающийся в социальных сетях, якобы был записан в городе Великие Мосты Львовской области, находящемся примерно в ста километрах от украинско-польской границы.

На Facebook ролик набрал уже около 150 тысяч просмотров. К слову, девушки отрываются под музыку корейского исполнителя Psy «Gentleman».