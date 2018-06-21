Прямой эфир

Украинские таможенницы показали откровенные танцы

0
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские пограничницы не только выводят на откровенность, но и сами предельно откровенны. В Сети появились кадры их откровенных и зажигательных танцев: в нижнем белье и с дубинками.

Видеоролик, активно обсуждающийся в социальных сетях, якобы был записан в городе Великие Мосты Львовской области, находящемся примерно в ста километрах от украинско-польской границы.

На Facebook ролик набрал уже около 150 тысяч просмотров. К слову, девушки отрываются под музыку корейского исполнителя Psy «Gentleman».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Джон Траволта удивил поклонников зажигательными танцами в Каннах
Сцены с танцами из 300 фильмов собрали в один ролик

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017