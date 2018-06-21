Эксперты подсчитали доходы регионов от штрафов водителей

Почти 70 млрд рублей поступили в 2017 году в бюджеты регионов от оштрафованных водителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой группы «ФинЭкспертиза», предоставленного «Известиям».

Исследование проводилось на основе данных Росстата, Федерального казначейства России и официальных сайтов региональных правительств. В сумме за счет штрафов российские регионы в 2017 году пополнили свои бюджеты на 69,3 млрд рублей, тогда как в 2016 году этот показатель находился на уровне 60 млрд рублей.

По словам экспертов, самая высокая доля доходов от штрафов в региональных бюджетах зафиксирована в Республике Калмыкия (392,3 млн рублей, 2,4% от всех поступений в казну), Костромской (463,8 млн рублей, 1,27%) и Курганской областях (632,6 млн рублей, 1,21%).

Лидером по объему полученных денег стала Москва. Столице за прошлый год удалось собрать 16,6 млрд рублей с нарушивших ПДД водителей.

Подробнее о том, куда уходят полученные от штрафов деньги, читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Регионы заработали 70 млрд рублей на штрафах водителей