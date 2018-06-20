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Украина задумалась о покупке американских комплексов ПВО Patriot

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Фото: TASS/Zuma/Michal Fludra
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Глава минобороны Украины Степан Полторак заявил, что страна может направить дополнительные доходы государственного бюджета на закупку американских систем противовоздушной обороны.

Министр утверждает, что необходимые для этого средства должна принести борьба с контрабандой.

«Например, этих $4 млрд хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией», — цитирует Полторака «Корреспондент. net».

Украина и США активизировали военное сотрудничество после госпереворота, произошедшего в 2014 году. После начала силовой операции в Донбассе американцы регулярно начали оказывать военную помощь вооруженным силам Украины (ВСУ) на сотни миллионов долларов.

В частности, в конце апреля текущего года в Госдепе США подтвердили, что Украина получила противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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