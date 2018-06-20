Украина задумалась о покупке американских комплексов ПВО Patriot

Глава минобороны Украины Степан Полторак заявил, что страна может направить дополнительные доходы государственного бюджета на закупку американских систем противовоздушной обороны.

Министр утверждает, что необходимые для этого средства должна принести борьба с контрабандой.

«Например, этих $4 млрд хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией», — цитирует Полторака «Корреспондент. net».

Украина и США активизировали военное сотрудничество после госпереворота, произошедшего в 2014 году. После начала силовой операции в Донбассе американцы регулярно начали оказывать военную помощь вооруженным силам Украины (ВСУ) на сотни миллионов долларов.

В частности, в конце апреля текущего года в Госдепе США подтвердили, что Украина получила противотанковые ракетные комплексы Javelin.