Москва призвала США перестать искажать факты и выгораживать Киев

Москва призывает США перестать искажать факты по Донбассу и оправдывать Киев, а вместо этого побудить его к выполнению Минских соглашений. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление коллеги из Госдепартамента США Хезер Науэрт, обвинившей Россию в запугивании наблюдателей СММ ОБСЕ.

Захарова назвала слова представителя Госдепа безответственными заявлениями и попыткой запутать общественное мнение, представляя Россию стороной конфликта внутри Украины, которой она не является. Кроме того, Вашингтон оправдывает действия Киева, который не выполняет Минские договоренности, сообщает «РИА Новости».

Дипломат предложила американской администрации подходить серьезно к подобного рода публичным заявлениям и призвать Киев к прекращению огня и снятию блокады с Донбасса. Она отметила, что региону необходимо предоставить особый конституционный статус в составе Украины.

16 июня в своем Twitter Науэрт заявила, что возле миссии ОБСЕ в Донбассе велся предупредительный огонь. Ответственность за инцидент она возложила на Россию, не приведя при этом никаких доказательств. Стреляли якобы возле села Пикузы (23 км от Мариуполя) 14 июня. Там были замечены двое вооруженных людей, которые стреляли в воздух.

В 2014 году Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые не признали итоги госпереворота на Украине.

При этом украинские власти обвиняют Россию в участии в конфликте и считают страной-агрессором. Москва неоднократно отмечала абсурдность такой позиции, указывая, что не является стороной конфликта, и называя подобные заявления необоснованными и бездоказательными.

В последние несколько месяцев в Донбассе сообщают о возобновлении обстрелов со стороны ВСУ. Только за последнюю неделю, по их данным, из-за артобстрела пострадали минимум две женщины. Также в ЛНР заявили о стягивании ВСУ техники к линии соприкосновения.