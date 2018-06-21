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Игра сборной России на ЧМ-2018 воодушевила болельщиков

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На Кубани пациентка одного из роддомов родила ребенка раньше срока из-за переживаний за сборную России по футболу в матче против команды Саудовской Аравии в чемпионате мира по футболу 2018 года и назвала сына в честь полузащитника Александра Головина, забившего пятый гол в ворота соперника.

Пианист Денис Мацуев, который также является активным футбольным болельщиком, так радовался победе российской сборной на матче против Египта и выходу национальной команды в плей-офф чемпионата мира, что сорвал голос. 

Болела за российскую команду в матче с египтянами также и Диана Арбенина вместе с детьми. Певица отметила, что у них в семье отличное настроение и они празднично и шумно болели за команду.

Сборная РФ одержала разгромную победу над командой Саудовской Аравии в первом матче ЧМ-2018 по футболу 14 июня со счетом 5:0. 19 июня сборная России победила в матче с Египтом в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Таким образом, россияне впервые в новейшей истории вышли в плей-офф мундиаля. Команде предстоит провести последний матч группового этапа против Уругвая 25 июня в Самаре.

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