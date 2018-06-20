В Instagram появятся видео длиной до одного часа

Социальная сеть Instagram анонсировала, что все пользователи смогут выкладывать видеоролики до 10 минут длиной. Также запустится сервис IGTV, где самые популярные пользователи Instagram смогут выкладывать видеоролики продолжительностью до одного часа, говорится в блоге сети.

IGTV станет отдельным приложением. Разработчики Instagram видят в нем альтернативу современному телевидению. «Подростки, может, и стали меньше смотреть телевизор, но они стали больше смотреть создателей контента в сети», — рассказал генеральный директор Кевин Систром во время пресс-конференции в Сан-Франциско (США).

В новом сервисе будут доступны вертикально снятые видео, в которых будет отсутствовать реклама. Однако глава Instagram заявил, что им хотелось бы, чтобы создатели контента могли зарабатывать при помощи нового сервиса.

Раньше в Instagram нельзя было загружать ролик длиннее одной минуты. В «Историях» длина видео ограничивалась 15 секундами. Также пользователи могли вести онлайн-трансляции до одного часа длиной.

В этом году аудитория Instagram достигла 1 млрд пользователей. Об этом также сообщил во время пресс-конференции Кевин Систром.