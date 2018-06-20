Прямой эфир

Крышу реабилитационного центра отремонтируют за 1,5 млн в Нижнем Тагиле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ремонт кровли планируют провести в здании детского реабилитационного центра в Дзержинском районе Нижнего Тагила. В общей сложности на ремонт выделены 1,369 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик будет обязан провести демонтаж винилопластовых труб и разветвительных коробок, а затем установить новые. Помимо этого, требуется разобрать мягкую часть кровли, после чего выровнять и утеплить поверхность. Далее исполнитель должен постелить новую кровлю здания, сообщает «ТагилСити.Ру».

Максимальная сумма контракта составит 1,369 млн рублей. Подрядчик определится 11 июля. Все работы будут выполнены в этом году, точная дата не уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Закупка компьютеров для школ началась в Нижнем Тагиле
Порядка 1,5 млн рублей похитили из банкомата под Нижним Тагилом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017