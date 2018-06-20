Крышу реабилитационного центра отремонтируют за 1,5 млн в Нижнем Тагиле

Ремонт кровли планируют провести в здании детского реабилитационного центра в Дзержинском районе Нижнего Тагила. В общей сложности на ремонт выделены 1,369 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик будет обязан провести демонтаж винилопластовых труб и разветвительных коробок, а затем установить новые. Помимо этого, требуется разобрать мягкую часть кровли, после чего выровнять и утеплить поверхность. Далее исполнитель должен постелить новую кровлю здания, сообщает «ТагилСити.Ру».

Максимальная сумма контракта составит 1,369 млн рублей. Подрядчик определится 11 июля. Все работы будут выполнены в этом году, точная дата не уточняется.