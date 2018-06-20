Экстрадированный в Россию глава ОПГ Гагиев заключен под стражу

Криминальный авторитет Аслан Гагиев, экстрадированный 20 июня из Австрии в Россию, арестован, сообщили в Следственном комитете России.

«Сегодня по ходатайству Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентным органом Австрийской Республики Аслан Гагиев выдан Российской Федерации и заключен под стражу», — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее стало известно, что суд в Австрии не выявил у Гагиева аэрофобии. Это сделало возможным его экстрадицию на родину воздушным транспортом.

По данным следствия, Гагиев создал и возглавил преступное сообщество в 2004 году. Всего группировкой были убиты 60 человек, в том числе полицейские, чиновники республиканского и городского уровней, предприниматели и многие другие.