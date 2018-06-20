Прямой эфир

Президенту Португалии подарили Ждуна-футболиста из Раменок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузу подарили Ждуна-футболиста из Раменского района. Фигурка была выполнена на заводе «Объединение Гжель».

Как уточняет «Подмосковье сегодня», необычный презент директор предприятия Александр Кочетов передал атташе по культуре Португалии в РФ Жоау Мендосе во время церемонии открытия экспозиции «Португалия — край неизъяснимой красоты». Мендоса пообещал, что обязательно передаст сувенир президенту.

Ждун одет в форму сборной Португалии. Он держит в руках мяч.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 со сборной Марокко. Сегодня он прошел на московском стадионе «Лужники». Футболист забил гол в этом матче, который обеспечил команде победу со счетом 1:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Блаттер похвалил организацию ЧМ-2018 в России
Робби Уильямс объяснил неприличный жест на открытии ЧМ-2018


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017