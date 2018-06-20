Президенту Португалии подарили Ждуна-футболиста из Раменок

Президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузу подарили Ждуна-футболиста из Раменского района. Фигурка была выполнена на заводе «Объединение Гжель».

Как уточняет «Подмосковье сегодня», необычный презент директор предприятия Александр Кочетов передал атташе по культуре Португалии в РФ Жоау Мендосе во время церемонии открытия экспозиции «Португалия — край неизъяснимой красоты». Мендоса пообещал, что обязательно передаст сувенир президенту.

Ждун одет в форму сборной Португалии. Он держит в руках мяч.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 со сборной Марокко. Сегодня он прошел на московском стадионе «Лужники». Футболист забил гол в этом матче, который обеспечил команде победу со счетом 1:0.



