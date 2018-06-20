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Трамп подпишет указ о прекращении разделения мигрантов с детьми

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп в ближайшее время подпишет указ, который позволит остановить практику разлучения семей нелегальных мигрантов на границе с Мексикой. По его словам, документ будет готов в течение дня, 20 июня.

«Я буду делать то, что несколько превентивно и в конечном итоге будет соответствовать законодательству, я в этом уверен», — приводит его слова CNN. При этом американский лидер не пояснил, о каком конкретно документе может идти речь.

Спикер нижней палаты парламента США республиканец Пол Райан подтвердил, что 21 июня американские законодатели проголосуют по иммиграционному законопроекту, который позволит не разлучать семьи нелегальных мигрантов, пока их дело рассматривается в суде.

Накануне Трамп объяснил изъятие детей из семей нелегальных мигрантов в США необходимостью обеспечения безопасности страны. По его словам, власти намерены прекратить кризис на границе с Мексикой, а для этого им необходимо иметь возможность задерживать и выдворять из страны целые семьи, незаконно въехавшие на территорию Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что с середины апреля по конец мая власти США разлучили почти 2 тыс. детей мигрантов с родителями или их ближайшими родственниками. Происходит это из-за того, что взрослых мигрантов правоохранителям задерживать можно, а детей — нет.

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