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Сбои в речной навигации начались из-за обмеления Амура

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Уровень реки Амур в Хабаровском крае продолжает снижаться, несмотря на затяжные дожди. Уже отмечен сбой в речной навигации.

Так, накануне был закрыт пункт пропуска на речном участке российско-китайской границы Хабаровск–Фуюань. Из-за обмеления реки суда не могут подойти к берегу и дебаркадеру.

До сих пор навигация не открыта в селах Победа и Новокуровка Хабаровского района. Там обмелели реки Тунгуска и Кур. Как отметили в региональном министерстве транспорта, раз в месяц туда летает вертолет и доставляет жителям предметы первой необходимости и пенсии.

Хабаровские гидрологи, в свою очередь, передают, что на сегодня уровень Амура на 2,5 м ниже нормы. Ожидается, что в ближайшие дни река у Хабаровска поднимется на 10–15 см.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», Зейская ГЭС для подъема уровня реки увеличила пропуск воды через гидроагрегаты. В Росгидромете прогнозируют, что поступление воды в хранилище ГЭС в этом месяце будет около нормы. Сейчас оно заполнено на 65,5% полезного объема.

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