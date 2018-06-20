Фестиваль воздушных змеев состоится в Краснодарском крае

В Краснодарском крае, в этнографической станице «Атамань», готовятся к проведению фестиваля воздушных змеев. Открытие состоится 23 июня. В тот же день зрителей ждет массовый запуск змеев.

Как уточняет ИА «Кубанские новости», смотр-конкурс воздушных змеев будет проходить около самой высокой точки комплекса — Лысой горы. Будет выбран самый красочный и самый большой змей. Кроме того, приз получит и самый юный участник фестиваля.

В середине мая в Краснодарском крае состоялся фестиваль воздушных шаров «Абинская Ревьера». В его программу были включены подъемы тепловых аэростатов, ночное шоу светящихся шаров под музыку, авиационное шоу пилотажной группы и полеты на воздушных шарах.