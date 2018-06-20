Владелица «гектара» построит собачий приют и запустит онлайн-трансляцию

Жительница Хабаровска, владеющая «дальневосточным гектаром» представила необычный проект. Она планирует построить на этой территории приют для собак и цирк, откуда будет вести онлайн-трасляцию. Предварительное название проекта — «Империя добра».

Как объяснила Vostokmedia Анастасия Счастливая, дворняги могут жить в приюте и дрессироваться для каких-либо нужд. Она рассчитывает, что ее питомцы приобретут навыки поводырей и в будущем будут задействованы в поисково-спасательной деятельности и работе спецслужб.

На этой территории Анастасия планирует разместить около 200 животных. В каждом вольере будет по четыре места. Также предусмотрены ветеринарная клиника, автономная котельная, административное здание и два корпуса, где будет проживать обслуживающий персонал и кинологи. Кроме того, будет построена гостиница для посетителей и спонсоров.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что житель Москвы стал обладателем острова в Хабаровском крае, где в дальнейшем в рамках программы «дальневосточный гектар» он намерен построить туристический центр и организовывать квесты, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.