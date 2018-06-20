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Во Франции мужчина с ножом попытался напасть на прохожих

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Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
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Вооруженный ножом мужчина попытался напасть на прохожих во французском городе Тур. Инцидент произошел на людном мосту днем 20 июня. Полиция задержала злоумышленника, никто не пострадал.

Как сообщает France Bleu, мужчине около 30 лет. Его имя и мотивы пока не известны. По данным радиостанции, перед задержанием он выкрикивал лозунг «Аллах велик» и просил правоохранителей его застрелить.

17 июня на юго-востоке Франции в департаменте Ла-Сейн-сюр-Мер женщина с ножом ранила двух человек. По свидетельствам очевидцев, при нападении она кричала «Аллах акбар».

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