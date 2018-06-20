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Капитана теплохода будут судить по делу о гибели экипажа в Якутии

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Перед судом Нюрбинского района Якутии предстанет капитан теплохода «Путейский-124», члены экипажа которого погибли из-за перевернувшейся лодки.

Капитана обвиняют в том, что он допустил к моторной лодке трех своих коллег, не имея на это оснований. Он нарушил требования 11 пунктов различных норм законодательства, которые регламентируют правила пользования маломерными судами, отмечает ИА SakhaNews.

Трагедия произошла 6 августа 2017 года на реке Вилюй во время навигации. Судовая шлюпка, на борту которой было трое человек, перевернулась. Пассажиры были без спасательных жилетов. Оказавшись в воде, они погибли.

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