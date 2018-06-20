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Нетленные мощи святителя Спиридона привезут в Благовещенск

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В Благовещенск 22 июня будут доставлены мощи святителя Спиридона Тримифунтского – чудотворца. Считается, что им 1,7 тыс. лет. Торжественная встреча ковчега с частицей святых мощей пройдет в соборе на Релочном. Перед святыней ежедневно будут совершаться молебны.

Как уточняет asn24.ru, мощи покоятся на острове Корфу. Они уникальны потому, что считаются нетленными. Святой ушел из жизни около 2 тыс. лет назад, однако ткани его тела так и не утратили мягкости, а их температура равна человеческой. Ученые считают это феноменом, который не требует научного объяснения.

У чудотворца просят помощи при невыплаченных долгах, отсутствии жилья, финансовых трудностях. К нему обращаются с мольбами о здравии и исцелении.

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