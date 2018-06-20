Слуцкий назвал причину ухода с поста комментатора

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий закончил комментировать игры матчей чемпионата мира – 2018 на «Первом канале».

Об этом он рассказал 19 июня во время интернет-трансляции матча между сборными России и Египта, сообщает «РИА Новости».

По словам Слуцкого, у него вскоре начинается тренировочный сбор с голландским футбольным клубом «Витес». В марте «Витес» объявил, что Слуцкий возглавит команду со следующего сезона.

Российский тренер проведет первую тренировку 24 июня. Вместе с Александром Елагиным Леонид Слуцкий 14 июня комментировал матч открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).

Сам матч закончился победой российской команды со счетом 3:1. Таким образом, россияне впервые в новейшей истории вышли в плей-офф мундиаля. 25 июня сборная России встретится с командой Уругвая. Игра пройдет в Самаре.

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