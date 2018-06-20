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Инсталляция из 7,5 тыс. бочек появилась на озере в Лондоне

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Фото: youtube.com
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Арт-объект «Лондонская Мастаба» установили на озере Серпентин в британской столице. Об этом сообщает сайт Euronews. Конструкция состоит из 7,5 тыс. бочек.

Создателем инсталляции выступил скульптор болгарского происхождения Христо Явашев. По его словам, вес объекта составляет более 600 т.

«Мне нравится бочка как объект; это самая обычная вещь для перевозки товаров, начиная с маленьких металлических банок до огромных цистерн», — приводит его слова телеканал «360». Явашев также добавил, что уникальность бочки состоит в разнообразии цветов и форм, но вместе с тем — в простоте.

Идея композиции принадлежит Явашеву и его супруге, которая скончалась в 2009 году. Художник реализовал совместную задумку лишь спустя девять лет, хотя начал свою карьеру в 1961 году. Одним из известных творений Явашева является арт-объект «Обернутый Рейхстаг»: здание, в котором заседает бундестаг, Христо с супругой «завернули» в несколько тысяч квадратных метров серебристой ткани. «Лондонская Мастаба» пробудет на озере Серпентин до 23 сентября.

Мастаба — древнеегипетская гробница периодов первых династий фараонов и Древнего царства.

19 июня стало известно,что арт-объект «Укрощение блохи» решили убрать с одной из улиц Тулы. Композиция представляет собой фигуру блохи высотой 3,5 м, которую подковывает Левша.

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