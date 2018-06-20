Брянский сыр включен в бортовое меню международных авиакомпаний

Моцареллу, изготовленную сыроделами города Севска в Брянской области, будут предлагать пассажирам, которые летят из России в Пекин и Париж. Изготовленный по итальянским рецептам продукт уже прошел необходимые проверки. В скором времени продукцию севского завода включат в бортовое меню крупные авиакомпании.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», эксперты констатируют рост производства сыра в регионе. Однако процесс сдерживает нехватка молока. Сырьее для завода в Севске приходится доставлять из других областей, что приводит к дополнительным затратам.

Сейчас в Брянской области пытаются увеличить производство молока. Для этого крупные компании строят фермы и обновляют дойное стадо.

Британское издание Daily Mail ранее составило рейтинг лучших блюд русской кухни, которые должны попробовать все болельщики, не поехавшие на ЧМ-2018. В первой тройке — борщ, перльмени и вареники.