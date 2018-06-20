Принявший стиральную машину за нору вомбат рассмешил пользователей Сети

В Австралии вомбат по кличке Орешек (Hazel) принял стиральную машину за нору. Забавный ролик с участием зверька набирает популярность в Сети.

Как сообщает Daily Mail, видео было снято в июне в крупнейшем австралийском заповеднике по охране вомбатов Sleepy Burrows.

На кадрах видно, как животное забралось в барабан стиральной машины, мешая сотруднице заповедника начать стирку. Сначала она попыталась прогнать вомбата, но тот решил не сдаваться и всё же залезть внутрь.

Однако животное не ожидало, что в стиральной машине есть барабан, который начнет крутиться. В итоге вомбат оказался под грудой белья, а смеющаяся сотрудница заповедника помогла ему выбраться.

Самый старый в мире вомбат по имени Патрик, обитавший в неволе, умер в австралийском заповеднике в апреле 2017 года. В 2014 году была создана страничка на Facebook, посвященная вомбату. У аккаунта Patrick the Wombat было более 56 тыс. поклонников и 55 тыс. подписчиков.