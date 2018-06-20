Ребенок застрял головой в заборе в Астрахани

Спасатели Астрахани помогли ребенку, голова которого застряла между прутьями забора. Инцидент произошел 16 июня.

Как сообщает «Астрахань-24», в городской аварийно-спасательный центр обратились жители дома на улице Адмиралтейской. Они рассказали, что из решетки не может выбраться 10-летний мальчик. Почему он оказался зажат между прутьями, не сообщается.

Портал iz.ru ранее передавал, что на музыкальном фестивале в Миннесоте девушка застряла в выхлопной трубе пикапа. Она из любопытства решила проверить, пролезет ли в трубу ее голова. Девушка ждала помощи 45 минут.