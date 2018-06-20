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Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

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Актер Юрий Ароян скончался 19 июня на 68-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщает «РИА Новости».

Тело артиста нашли в квартире на Почтамтской улице. Причина смерти неизвестна. Однако сообщается, что в квартире актера нашли оружие. По словам соседей актера, в последнее время Ароян злоупотреблял алкоголем.

Друзья артиста подтвердили в соцсетях информацию о его смерти. «Сегодня на 68-м году жизни скончался артист кино Юрий Ароян», — написал во «ВКонтакте» один из друзей актера Марк Портной.

Юрий Ароян родился в грузинском городе Ткибули. Окончил Ереванский институт физкультуры и Ярославское театральное училище имени Волкова. В 1970-е годы стажировался в Московском цирке на Цветном бульваре, а затем работал в нескольких театрах России.

Наибольшую известность Арояну принесли роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и «Агент национальной безопасности».

В ночь на 8 июня скончался заслуженный артист России Игорь Лях, сыгравший Леньку в советском фильме «Любовь и голуби». Актеру было 55 лет.

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