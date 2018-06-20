Города Крыма составят концепции архитектурного облика в виде альбомов

Крымские города должны разработать и представить концепцию архитектурного облика, которая будет включать описание парков и набережных. Об этом сообщила главный архитектор республики Ирина Соловьева.

Концепции станут своеобразными «дорожными картами» по созданию парковочных мест, пешеходных улиц, реконструкции парков и скверов. Кроме того, альбомы должны содержать информацию обо всех парках, набережных и праздничном оформлении городов. Муниципалитетам дан срок до конца весны на составление концепций. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

По словам Соловьевой, отдельная программа будет разработана для создания набережных. Также планируется создание единого подхода к оформлению навигации по городам. Все концепции будут собраны в республиканской программе «новый архитектурный облик Крыма».