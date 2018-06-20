Полиция задержала подозреваемого в причастности к взрыву в метро Лондона

Полиция задержала подозреваемого в совершении взрыва на станции Southgate лондонского метро. Об этом сообщила транспортная полиция Великобритании.

Задержанный оказался 23-летним жителем района Энфилд в Лондоне. В правоохранительных органах отметили, что позднее его отпустили, но правоохранители продолжают расследование и устанавливают его возможную причастность к инциденту, пишет сайт kp.ru.

Небольшой взрыв произошел на станции метро Southgate на севере Лондона 19 июня около 19:03 по местному времени (21:03 мск). В результате ЧП пострадали пять человек. По мнению полицейских, причиной взрыва мог стать неисправный аккумулятор.