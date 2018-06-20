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Плотник получил тяжелые травмы на строительной площадке в Брянске

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ЧП произошло на строительной площадке рядом с одной из школ Брянска. Во время установки стропил в разрыв между плитами провалился плотник. 37-летний мужчина получил травму позвоночника. Медики посчитали ее тяжелой.

Расследованием этого инцидента занимается специальная комиссия государственной инспекции труда Брянской области. Уже выяснилось, что строительные работы проводились с нарушениями. В частности, рабочие места на перекрытиях не были оснащены защитными устройствами и страховочными ограждениями, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Подрядная организация отштрафована. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.Там будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прристройку к школе №59 в Брянске начали возводить в 2018 году. На строительство было выделено более 300 млн рублей.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Татарстане проводится проверка по факту несчастного случая на производстве. Рабочего убило отлетевшим диском шлифовальной машины.

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