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Бензовоз попал в массовое ДТП в Краснодарском крае

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Очевидцы сообщают о погибшем в массовом ДТП в Краснодарском крае. Бензовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Авария произошла возле поселка Ахтырского. По данным местных жителей, столкнулись бензовоз, автомобиль Hyundai и ВАЗ-2107. Водитель отечественного автомобиля скончался на месте, уточняет ИА KrasnodarMedia.

Парня и девушку, которые находились в иномарке, в результате ДТП выбросило из машины на обочину. Они госпитализированы. На месте аварии работают сотрудники МЧС и спасатели, точные обстоятельства столкновения пока устанавливаются.

Как сообщал портал iz.ru, в Крыму пять человек погибли в столкновении легкового автомобиля Toyota и грузовика вблизи Симферополя.

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