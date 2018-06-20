Осужденных в Якутии обучают востребованным профессиям

Заключенные в Якутии сдали экзамены в профессиональных училищах на знание профессий. Осужденных обучили востребованным в регионе специальностям.

По данным федеральной службы исполнения наказаний, обучение прошли 934 осужденных. Они посещали занятия в профессиональных училищах, которые функционируют на базе четырех исправительных колоний и колонии-поселения. Заключенные обучались профессиям, которые востребованы как в производственной деятельности самих колоний, так и на региональном рынке труда. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

В программах значатся программы обучения по специальностям электросварщик, столяр, повар и др. Срок обучения составляет от двух месяцев до года. По мнению самих заключенных, освоение новых профессий позволит им трудоустроиться и освоиться после освобождения из исправительного учреждения.