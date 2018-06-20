Центры молодежного творчества появятся в Челябинской области

Центры молодежного инновационного творчества планируется создать в Челябинской области. Об этом в среду, 20 июня, сообщила первый заместитель министра экономического развития Ирина Акбашева на заседании правительства региона.

Центры будут созданы для развития творческих данных детей и молодежи в сфере высоких технологий. В каждом из центров будет создана полноценная инфраструктура, ввезено оборудование. Основной задачей центра будет развитие инновационного творчества в детях и молодежи.

В общей сложности на реализацию проекта выделено 9 млн рублей, из которых 5,7 млн поступят из федерального бюджета, а остальные средства направят из бюджета области, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Исходя их требований выдачи субсидий, загрузка комплекса после открытия должны быть не менее 60% от общего времени работы, количество посетителей должно быть не менее 500 человек. Также важным требование является соответствие состава высокотехнологичного оборудования.

По словам Ирины Акбашевой, занятия в центрах будут платными. На получение субсидий уже претендуют Челябинск и Магнитогорск.