Капитана теплохода будут судить за смерть трех пассажиров в Якутии

Прокуратура утвердили обвинительное заключение в отношении капитана теплохода, который пустил трех человек на моторную лодку. Они погибли при опрокидывании маломерного судна.

По данным следствия, обвиняемый в свободное от работы время согласился перевезти трех коллег на моторной лодке и спустил ее на воду реки Вилюй с теплохода. При этом пассажиры не надели спасательные жилеты. В результате опрокидывания лодки все четверо оказались в воде. Капитан теплохода смог выплыть на берег, остальные погибли. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Уголовное дело по факту ЧП, произошедшего в августе 2017 года, было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование дела завершено, с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением материалы переданы в суд.