Матвиенко заявила об отсутствии «другого глобуса» для американцев

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с выходом США из Совета ООН по правам человека заявила, что американцы подрывают сложившиеся международные правила и нормы регулирования.

«Идет опасная тенденция игнорирования сложившихся международных институтов, нивелирование этих институтов и подрыв сложившихся международных правил и норм регулирования в тех или иных сферах», — цитирует ее ТАСС. «Там, где нет лозунга «Америка превыше всего», США теряют интерес к этим институтам», — добавила Матвиенко.

«Уважаемые господа американцы, у нас другого глобуса для вас нет», — подчеркнула спикер Совфеда.

Ранее 20 июня постпред России при отделении Всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Москва с недоумением отреагировала на объявленные Вашингтоном причины выхода из СПЧ ООН. «Речь там шла о том, что США, мол, не могут работать в одном формате с записными нарушителями прав человека. При этом и госсекретарь, и постоянный представитель сказали, что США — чуть ли не эталон соблюдения этих прав. Вряд ли с этим согласятся многие страны», — сказал дипломат.

19 июня постпред США при ООН Никки Хейли заявила о выходе Вашингтона из состава СПЧ. Она обвинила организацию в лицемерии и заявила, что ее формат «превращает права человека в насмешку». Соединенные Штаты, по ее словам, не могут работать в таких условиях. Госсекретарь США Майкл Помпео при этом назвал Вашингтон лидером продвижении прав человека. По его словам, совет «провалился», поскольку в него вошли «авторитарные правительства» Китая, Кубы и Венесуэлы.