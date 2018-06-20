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Матвиенко заявила об отсутствии «другого глобуса» для американцев

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Фото: flickr.com/Совет Федерации
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с выходом США из Совета ООН по правам человека заявила, что американцы подрывают сложившиеся международные правила и нормы регулирования.

«Идет опасная тенденция игнорирования сложившихся международных институтов, нивелирование этих институтов и подрыв сложившихся международных правил и норм регулирования в тех или иных сферах», — цитирует ее ТАСС. «Там, где нет лозунга «Америка превыше всего», США теряют интерес к этим институтам», — добавила Матвиенко.

«Уважаемые господа американцы, у нас другого глобуса для вас нет», — подчеркнула спикер Совфеда.

Ранее 20 июня постпред России при отделении Всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Москва с недоумением отреагировала на объявленные Вашингтоном причины выхода из СПЧ ООН. «Речь там шла о том, что США, мол, не могут работать в одном формате с записными нарушителями прав человека. При этом и госсекретарь, и постоянный представитель сказали, что США — чуть ли не эталон соблюдения этих прав. Вряд ли с этим согласятся многие страны», — сказал дипломат.

19 июня постпред США при ООН Никки Хейли заявила о выходе Вашингтона из состава СПЧ. Она обвинила организацию в лицемерии и заявила, что ее формат «превращает права человека в насмешку». Соединенные Штаты, по ее словам, не могут работать в таких условиях. Госсекретарь США Майкл Помпео при этом назвал Вашингтон лидером продвижении прав человека. По его словам, совет «провалился», поскольку в него вошли «авторитарные правительства» Китая, Кубы и Венесуэлы.

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