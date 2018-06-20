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Сотни пациентов умерли в Англии из-за лечения опиоидными препаратами

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Свыше 450 пациентов преждевременно скончались из-за лечения опиоидными болеутоляющими средствами в больнице британского города Госпорт (графство Гэмпшир). Речь идет о периоде с 1989 по 2000 год.

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Как пишет газета Daily Mail, врач-терапевт Джейн Бартон, работавшая в больнице Gosport War Memorial регулярно выписывала своим пациентам опиоидные препараты при отсутствии соответствующих медицинских показаний. В настоящий момент она уволена.

Независимое расследование показало, что коллеги врача знали о происходившем, но предпочитали не вмешиваться.

Всего были обнаружены доказательства необоснованного использования сильных болеутоляющих в случае с 456 пациентами.

Кроме того, в докладе, который цитирует издание, говорится, что по крайней мере еще 200 пациентов также пострадали, «но их амбулаторные карты не были найдены».

Отмечается, что проведенное расследование не имеет юридической силы из-за недостаточности доказательств, однако авторы намерены добиться судебного разбирательства.

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