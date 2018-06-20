Строящиеся для сирот дома на Ставрополье не приняли из-за недостатков

Министерство имущественных отношений Ставропольского края назначило экспертизу домам, которые строятся для сирот в станице Курской. По итогам проверки в квартирах были выявлены скрытые дефекты.

Как сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона, после многочисленных жалоб жильцов и обнаруженных недостатков принятых в прошлом домов для оценки строящихся зданий были привлечены независимые эксперты.

Проведенные экспертизы показали, что в домах, которые строятся по госконтракту, присутствуют скрытые дефекты. Подрядчика обязали устранить недостатки. При этом в министерстве подчеркнули, что до тех пор, пока исполнитель не выполнит своих обязательств, оплата работ произведена не будет, сообщает NewsTracker.

Министр имущественных отношений Алексей Газаров заявил, что чем больше недостатков будет выявлено и устранено застройщиком на этапе приемки, тем более комфортным будет проживание будущих жильцов.