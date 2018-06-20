Прямой эфир

Строящиеся для сирот дома на Ставрополье не приняли из-за недостатков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство имущественных отношений Ставропольского края назначило экспертизу домам, которые строятся для сирот в станице Курской. По итогам проверки в квартирах были выявлены скрытые дефекты.

Как сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона, после многочисленных жалоб жильцов и обнаруженных недостатков принятых в прошлом домов для оценки строящихся зданий были привлечены независимые эксперты.

Проведенные экспертизы показали, что в домах, которые строятся по госконтракту, присутствуют скрытые дефекты. Подрядчика обязали устранить недостатки. При этом в министерстве подчеркнули, что до тех пор, пока исполнитель не выполнит своих обязательств, оплата работ произведена не будет, сообщает NewsTracker.

Министр имущественных отношений Алексей Газаров заявил, что чем больше недостатков будет выявлено и устранено застройщиком на этапе приемки, тем более комфортным будет проживание будущих жильцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дома с сотнями квартир для детей-сирот строят в Пензенской области
Власти Приморья провели переговоры с протестующими сиротами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017