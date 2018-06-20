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Стала известна реакция Путина на победу сборной России над Египтом

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Президент России Владимир Путин «весьма позитивно» отреагировал на победу национальной команды над Египтом в матче чемпионата мира по футболу. Об этом на следующий день после игры рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Отреагировал он как и вся наша страна, весьма позитивно. Это очень дорогая для всех нас победа, очень радостная, поэтому президент тоже был рад», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

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Сборная России 19 июня обыграла египтян со счетом 3:1 в матче на стадионе «Санкт-Петербург». Саму игру Путину посмотреть не удалось. Как отметил Песков, президент в это время совершал перелет из Минска в Москву. Но ему доложили об итогах встречи сразу, как он спустился с трапа.

А вот поздравил президент главного тренера сборной Станислава Черчесова или нет, Песков затруднился ответить. 14 июня Путин посетил матч открытия чемпионата мира в «Лужниках», где сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

ЧМ-2018 по футболу проходит в 11 городах России. Он стартовал 14 июня и продлится до 15 июля.

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