Совфед одобрил закон о штрафах за выдачу ссылок на запрещенные сайты

Совет Федерации одобрил закон о введении штрафов для операторов поисковых интернет-систем за выдачу ссылок на запрещенные в России сайты. Решение было принято на заседании верхней палаты парламента 20 июня.

Согласно документу, за нарушение закона гражданам грозит штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицам— от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Аналогичные меры будут применяться за неисполнение оператором обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень заблокированных сайтов, передает ТАСС.

Теперь законопроект отправится на подпись к президенту России Владимиру Путину. Если глава государства одобрит документ, то он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Закон о штрафах для операторов поисковых систем, по сути, дополняет закон об анонимайзерах, который был принят летом прошлого года. Последний запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и ресурсов предоставлять возможности для просмотра запрещенных в России сайтов.