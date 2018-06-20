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Липецкий салон красоты заплатит клиенту за аллергию на краску

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Салон красоты в Липецке выплатит компенсацию одной из своих клиенток, которая пострадала при окрашивании волос. У нее возникла аллергия на вещество, использованное при окрашивании.

Как уточняет GOROD48, девушка почувствовала себя плохо уже после того, как вернулась из салона. На коже появилась сыпь, возникли болезненные ощущения. Врач, вызванный на дом, сразу же предположил, что у девушки возникла аллергия на химические реактивы.

После того как результаты анализов подтвердили версию о том, что такую реакцию вызвала краска для волос, девушка попросила у салона вернуть ей деньги. Однако владелец парикмахерской наотрез отказался это делать. Тогда пострадавшая обратилась в областное агентство содействия развитию торговой деятельности.

В пресс-службе организации пояснили, что мастер салона обязан был предупредить клиента о возможных негативных последствиях окрашивания конкретным веществом. Кроме того, он должен был провести тест на чувствительность. Ничего этого сделано не было.

В итоге ведомство заставило владельца салона не только вернуть деньги, но и компенсировать моральный вред и убытки на лечение.

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