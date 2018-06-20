Женщина погибла в результате массового ДТП в Ярославле

Три автомобиля столкнулись в Ярославле в районе поворота на Скоково. Четыре человека получили травмы, одна женщина погибла.

По данным очевидцев, произошло столкновение автомобилей Hyundai, Renault и Chevrolet. Как именно случилось ДТП, будет устанавливать Госавтоинспекция. Все машины получили серьезные технические повреждения, пострадали четыре человека. Женщине, которая находилась за рулем Hyundai, пытались оказать помощь в виде непрямого массажа сердца. Позже стало известно, что она скончалась. Об этом пишет ИА «ЯРНОВОСТИ».

Как сообщал портал iz.ru, в Крыму в результате аварии погибли пять человек. В 18 км от Симферополя столкнулись иномарка Toyota и грузовик.