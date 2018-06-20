Обвиняемого в 60 убийствах экстрадировали в Россию

Криминальный авторитет Аслан Гагиев был экстрадирован в Москву из Вены, сообщила в среду, 20 июня, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что во время перелета его сопровождали сотрудники российского бюро Интерпола и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Часть его сообщников были задержаны ранее и приговорены к длительным срокам лишения свободы», — цитируют представителя на сайте ведомства.

Гагиева обвиняют в организации убийства более 60 человек и в руководстве организованной преступной группой (ОПГ), которая действовала с начала 2004 года. Среди жертв преступников оказались вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев, мэр Владикавказа Виталий Караев, а также несколько сотрудников силовых структур. По данным следователей, все убийства были заказными.



2 июня в Москве задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета Ильгара Алиева, который считался ближайшим соратником вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.