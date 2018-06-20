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Критики назвали лучшие фильмы первой половины 2018 года

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Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
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Британские критики составили список лучших фильмов, релиз которых состоялся с начала 2018 года. В перечень попали 38 фильмов, пишет газета The Guardian.

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Эксперты включили в список лучших фильмов новые супергеройские фильмы по комиксам Marvel «Мстители: Война бесконечности» и «Черная пантера», спин-офф франшизы о джедаях «Хан Соло: Звездные войны. Истории», фильм ужасов «Тихое место».

Кроме того, критики отметили исторические драмы «Секретное досье», «120 ударов в минуту», «Темные времена», а также биографическую комедию «Тоня против всех» и картины «Квадрат», «Форма воды», «Леди Берд», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В топ-38 фильмов вошел также фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», а также мультипликационные фильмы «Тайна Коко» и «Остров собак», сообщает телеканал «360».

Кинокритики отметили и картину «Все деньги мира» Ридли Скотта, несмотря на то, что он вышел в прокат в декабре 2017 года. По мнению экспертов, режиссер снял «очень интересную притчу о деньгах и о том, что на них нельзя купить».

18 июня в Сети появились первые кадры со съемок нового фильма американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

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