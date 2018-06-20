Полуторагодовалый ребенок упал в смотровую яму в гараже в Ульяновске. С тяжелыми травмами мальчик госпитализирован. По факту случившегося проверку проводит прокуратура. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как уточняет портал 1ul.ru, ЧП произошло в Ленинском районе города. Малыш был в гараже со своим отцом, когда провалился в яму глубиной около 2 м. Что стало причиной падения, пока не сообщается.

Портал iz.ru 18 июня сообщал о том, что в Оренбургской области проводится проверка после гибели полуторагодовалого ребенка — малыш утонул в баллоне от трактора. В момент падения в наполненный водой баллон мальчик был без присмотра.