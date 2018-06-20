Прямой эфир

Ребенок упал в смотровую яму в гараже в Ульяновске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полуторагодовалый ребенок упал в смотровую яму в гараже в Ульяновске. С тяжелыми травмами мальчик госпитализирован. По факту случившегося проверку проводит прокуратура. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как уточняет портал 1ul.ru, ЧП произошло в Ленинском районе города. Малыш был в гараже со своим отцом, когда провалился в яму глубиной около 2 м. Что стало причиной падения, пока не сообщается.

Портал iz.ru 18 июня сообщал о том, что в Оренбургской области проводится проверка после гибели полуторагодовалого ребенка — малыш утонул в баллоне от трактора. В момент падения в наполненный водой баллон мальчик был без присмотра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Директора школы под Астраханью будут судить за падение ворот на ребенка
Школьник упал со скалы в Мурманской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017