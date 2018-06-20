Жителей Нижегородской области предупреждают об опасном ухудшении погоды

Грозы и ливни в Нижегородской области могут стать причиной чрезвычайных ситуаций. Ухудшение погоды ожидается в ближайшие сутки.

По данным синоптиков, 20 и 21 июня в регионе ожидаются грозы, дождь и град. При этом порывы ветра будут достигать 22 м/с. В связи с ухудшением погоды повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций как в самом Нижнем Новгороде, так и в районах Нижегородской области. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

МЧС уточняет, что на дорогах повышена вероятность ДТП и пробок, часть дорог и пониженных участков могут оказаться затоплены. На время грозы жителям региона рекомендуют отключать бытовые приборы и телефоны. При нахождении на улице не рекомендуется прятаться от ливня под деревьями.

Прогноз на ухудшение погоды сохранится до второй половины ночи 21 июня.