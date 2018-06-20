Уголовное дело возбудили после массовой вырубки леса в Карелии

Полиция возбудила уголовное дело по факту массового уничтожения насаждений в Петрозаводске. Пострадало около 87 га леса.

С заявлением в полицию обратились представители городской администрации. Они сообщили, что на улице Университетской происходит вырубка леса. Градостроительное бюро документально подтвердило, что на территории уничтожено порядка 87 га леса, причем вырубка затронула участки, отведенные под индивидуальное жилищное строительство. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Размер причиненного Петрозаводску ущерба оценит министерство природных ресурсов и экологии. Возбуждено уголовное дело.