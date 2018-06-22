В Южной Осетии ждут девять президентов

Республика Южная Осетия (РЮО) планирует в августе масштабно отметить признание своей независимости Россией. Президент страны Анатолий Бибилов пригласил на празднование глав РФ, Абхазии, Венесуэлы, Никарагуа и Сирии. Приглашения отправлены и первым лицам четырех непризнанных республик: ДНР, ЛНР, Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Есть вероятность, что РЮО посетит и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Об этом «Известиям» сообщила пресс-секретарь южноосетинского президента Дина Гассиева.

Россия признала независимость РЮО 26 августа 2008 года. В пресс-службе главы закавказской республики «Известиям» заявили, что Цхинвал «планирует широко отметить 10-летие признания независимости Российской Федерацией, а президент РЮО Анатолий Бибилов направил ряд приглашений и ожидает, что гостей на один из самых значимых праздников приедет много». В первую очередь Анатолий Бибилов пригласил посетить Цхинвал президента и председателя правительства РФ Владимира Путина и Дмитрия Медведева — как принимавших это решение руководителей страны, 10 лет назад признавшей РЮО, подчеркнули в пресс-службе.

— Анатолий Бибилов также пригласил Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Приглашения направлены и главам государств: президентам Абхазии Раулю Хаджимбе, Никарагуа Даниэлю Ортеге, Венесуэлы Николасу Мадуро, а также главам ПМР Вадиму Красносельскому, НКР Бако Саакяну, ДНР Александру Захарченко, ЛНР Леониду Пасечнику и недавно признавшему независимость РЮО президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду, — сообщила пресс-секретарь Дина Гассиева.

В Цхинвале также ожидают главу Республики Сербской (один из двух основных энтитетов в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика. Ранее «Известия» сообщали, что лидер боснийских сербов принял приглашение и планирует посетить праздничные мероприятия.

В пресс-службе президента РЮО добавили, что Анатолий Бибилов пригласил в Южную Осетию российских министров, губернаторов, глав регионов РФ и общественных деятелей.

— Предварительные подтверждения от некоторых приглашенных получены, официальные пока ожидаются, — рассказала Дина Гассиева.

Подобные мероприятия подтверждают тот факт, что у народов, проживающих на постсоветском пространстве, есть право на самоопределение, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

— Южная Осетия и Абхазия — независимые государства, которые вправе самостоятельно развиваться и выстраивать свою государственность, — отметил политолог. — Понятно, что Южная Осетия с точки зрения масштабов не является ключевым игроком на международной арене. Тем не менее экономические стимулы будут побеждать и тянуть за собой политические факторы, которые заключаются в обоюдном признании.

РЮО провозгласила независимость в августе 2008 года после вооруженного нападения Грузии. В результате пятидневной войны грузинские войска были вытеснены из республики. Помимо России ее признали Венесуэла, Никарагуа, Науру, соседняя Абхазия и Сирия, заявившая об этом 29 мая нынешнего года.